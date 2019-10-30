Киев, 30 октября 2019, 12:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий частным лицам вести космическую деятельность, сообщила 30 октября пресс-служба офиса президента Украины.
Теперь частные лица могут свободно исследовать и использовать космическое пространство, как в коммерческих целях, так и в целях национальной безопасности Украины.
Закон вступит в силу через три месяца со дня подписания.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Одессы Павел Вугельман заявил, что властям города следует зарезервировать место под строительство будущего космодрома.
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