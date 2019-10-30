Ташкент, 30 октября 2019, 12:06 — REGNUM Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов 29 октября в Баку провел двухстороннюю встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, сообщает «Газете.uz» со ссылкой на минобороны Узбекистана.
Встреча состоялась в рамках очередного заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ, которое проходит в Азербайджане.
«Главы оборонных ведомств Узбекистана и Азербайджана подписали план военного сотрудничества между министерствами обороны на 2020 год», — говорится в сообщении.
В заседании оборонных ведомств примут участие министры обороны России, Армении, Белароссии, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.