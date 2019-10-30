Белосток, Польша, , 12:05 — REGNUM В понедельник 28 октября городской совет Белостока проголосовал за переименование улицы, названной в часть военного преступника Зигмунда «Лупашко» Шендзеляжа. Решение принято с перевесом в один голос. Как сообщает «Польское радио», за переименование проголосовали 13 депутатов, против — 12.

Улица в новом районе получила имя «Лупашки» в апреле 2018 года, когда в городском совете доминировала правящая праволиберальная партия «Право и Справедливость». После последних выборов в горсовет она оказалась в меньшинстве.

Всё время, пока на улице висели таблички с именем «Лупашки», на них и рядом с ними постоянно появлялись надписи «Преступник», «Лупашко-убийца!!!», «Место на свалке истории», «Лупашко-геноцид!!!». Таблички неоднократно обливали красной краской.

Голосованию на сессии городского совета предшествовала бурная дискуссия. Депутаты от либералов настаивали на названии улицы в честь «100-летия прав женщин», но в итоге победил вариант, который предлагали в 2018 году — улица Подляска.

Зигмунд «Лупашко» Шендзеляж — офицер действовавшей в Польше в период немецкой оккупации Армии Крайовой, которая воевала против нацистов и против коммунистов. «Лупашко» виновен в многочисленных актах геноцида по отношению к непольскому населению Виленского края. Хорошо характеризует его тот факт, что, когда в 1944 году он был схвачен полицией литовских коллаборционистов и передан немцам, немцы его отпустили.

В 1950 году суд в Варшаве признал Зигмунда Шендзеляжа виновным в восемнадцати эпизодах военных преступлений и приговорил к смертной казни через повешение. Приговор был приведён в исполнение в 1951 году.

В современной Польше из военного преступника делают героя. В Кракове установлен его бюст. На военном кладбище в Варшаве устроена символическая могила.