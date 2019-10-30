Мариуполь, 30 октября 2019, 12:07 — REGNUM На восстановление повреждённой инфраструктуры временно подконтрольной Украине части Донбасса нужно минимум 372 млн евро, заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов во время инвестиционного форума в Мариуполе, сообщило 29 октября информационное агентство «Украинские новости».
Чиновник рассказал, что на оккупированной Украиной территории ДНР разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдётся в 72 млн евро. На восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры придётся потратить 231 млн евро.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, закрывая инвестиционный форум в Мариуполе, заявил, что Украина при поддержке Всемирного банка запускает специальный фонд для восстановления и реинтеграции Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский банк реконструкции и развития пообещал выделить на развитие украинских региональных дорог 300 млн евро.
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