Мариуполь, , 12:07 — REGNUM На восстановление повреждённой инфраструктуры временно подконтрольной Украине части Донбасса нужно минимум 372 млн евро, заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов во время инвестиционного форума в Мариуполе, сообщило 29 октября информационное агентство «Украинские новости».

«По нашим подсчётам на восстановление поврежденной… транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчёты, что касается подконтрольных (Украине — ИА REGNUM) территорий Донецкой и Луганской областей», — рассказал он.

Чиновник рассказал, что на оккупированной Украиной территории ДНР разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда, восстановление которых обойдётся в 72 млн евро. На восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры придётся потратить 231 млн евро.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, закрывая инвестиционный форум в Мариуполе, заявил, что Украина при поддержке Всемирного банка запускает специальный фонд для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский банк реконструкции и развития пообещал выделить на развитие украинских региональных дорог 300 млн евро.

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