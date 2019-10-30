Нур-Султан, , 11:53 — REGNUM Изменение в законодательство по охране государственной границы планируют внести в Казахстане. Об этом 30 октября заявил директор пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Дархан Дильманов, сообщает издание Zakon.kz.

Он прокомментировал нарушение государственной границы на участке Зайсанского пограничного отряда гражданами Китая. Дильманов добавил, что в факте незаконного пересечения государственной границы усматривается человеческий фактор. «Соответственно, будем изменять некоторые моменты по охране государственной границы», — сказал директор погранслужбы.

По его словам, в настоящее время граждане Китая находятся в следственном изоляторе, и правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

Напомним, 1 октября двое граждан Китая нарушили государственную границу Казахстана. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 392 «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы».

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