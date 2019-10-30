Москва, 30 октября 2019, 11:50 — REGNUM Лидеру Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбину, скорее всего, придётся пойти на коалицию с шотландскими националистами, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящих досрочных выборах в Великобритании.
При этом эксперт предупредил, что шотландские националисты при всей их относительно прогрессивной риторике глубоко враждебны всем ценностям, которые отстаивает Корбин. Кроме того, они вполне чётко ориентированы на развал Великобритании и на то, чтобы сделать Шотландию сателлитом Германии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что ещё до конца года попросит у британского правительства разрешение, необходимое для проведения нового референдума о независимости. Стерджен уверена, что итоги гипотетического референдума будут благоприятными для сторонников независимости.
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