Москва, , 11:50 — REGNUM Лидеру Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбину, скорее всего, придётся пойти на коалицию с шотландскими националистами, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящих досрочных выборах в Великобритании.

«Корбин — очень сильный лидер избирательных кампаний. Его стихия — митинги, шествия, выступления перед народом. Поэтому может случиться так, что если сейчас начнётся избирательная кампания и политическая жизнь оживится, то Корбин начнёт очень быстро набирать голоса. Он может добиться неожиданно большого результата. Его шансы стать следующим премьер-министром Великобритании очень высоки. На данный момент они почти безупречны, — сказал Кагарлицкий. — Однако после этого ему, видимо, придётся пойти на коалицию с шотландскими националистами, так как, скорее всего, у лейбористов не будет абсолютного большинства».

При этом эксперт предупредил, что шотландские националисты при всей их относительно прогрессивной риторике глубоко враждебны всем ценностям, которые отстаивает Корбин. Кроме того, они вполне чётко ориентированы на развал Великобритании и на то, чтобы сделать Шотландию сателлитом Германии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что ещё до конца года попросит у британского правительства разрешение, необходимое для проведения нового референдума о независимости. Стерджен уверена, что итоги гипотетического референдума будут благоприятными для сторонников независимости.

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