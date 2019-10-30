Тбилиси, , 11:48 — REGNUM 31 октября в 12:00 состоится чрезвычайное заседание Священного синода Грузинской Православной Церкви. Соответствующее распоряжение сделал грузинский патриарх Илия II, сообщает пресс-служба патриархии.

Как указал протоиерей Микаэл Ботковели, в чрезвычайном заседании Священный синод примет решение, будет ли начато обсуждение вопроса в связи с заявлениями владыки Иакова (Якобашвили). Сам владыка Иаков как полноправный член Синода также будет присутствовать на заседании.

«Священный Синод является высшим совещательным органом Церкви, и он примет решение, начнется ли в лоне Церкви обсуждение вопросов, связанных с владыкой Якобом. Владыка Якоб заплатил в связи с тем ажиотажем, который последовал за его заявлениями. Он архиепископ Бодбийский, и в связи с его членством в Синоде нет никаких проблем», — заметил протоиерей Микаэл Ботковели.

Напомним, 26 октября в интервью телекомпании «Пирвели» епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ. Среди «заговорщиков», по заявлению епископа, были Георгий Квирикашвили, занимавший ранее пост премьера, глава правительства Георгий Гахария и бывший глава СГБ, а теперь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По словам епископа, в этом «заговоре» участвовали и представители церкви — например, митрополит Чкондиди Петр (Цаава) и протоиерей Георгий Мамаладзе, который весной 2017 года был осужден на 9 лет за подготовку убийства секретаря-референта патриарха Шорены Тетруашвили.

Заявление епископа Бодбийского вызвало широкий резонанс. Политики потребовали незамедлительного начала расследования, а священнослужители призвали назначить заседание Священного Синода.

28 октября патриарх всея Грузии Илия II подписал указ об отставке епископа Бодбийского Иакова (Якобашвили). В приказе отмечается, что освобождение от должности произведено на основании личной просьбы епископа.

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