Анкара, , 11:52 — REGNUM Решения Палаты представителей Конгресса США о санкциях против Турции за покупку военной техники у РФ и о военной операции в Сирии, а также о признании геноцида армян, подрывают турецко-американские отношения. Об этом 30 октября написал глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в своём официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

«Голосование по армянской резолюции в Палате представителей Конгресса США в крайней степени беспокоит всех, кто дорожит турецко-американскими отношениями», — написал Алтун.

Кроме этого, он возложил ответственность за ухудшение стратегических отношений между Турцией и США в связи с этим на тех, кто проголосовал за данное решение.

«Законопроект Палаты представителей с угрозой санкций (за поставки оружия из РФ и военную операцию в Сирии) в отношении Турции вступает в прямое противоречие с духом стратегического партнерства», — также написал в своем Twitter глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

При этом он отметил, что такой документ прямо нарушает государственную политику Вашингтона на достижение товарооборота в $100 млрд между Турцией и США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, а также приняла решение о признании геноцида Турции в отношении армян.