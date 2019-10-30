Москва, , 11:36 — REGNUM Сегодня, 30 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетит с визитом Центральную Азию. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Николай Патрушев Kremlin.ru

Визит продлится два дня — 30 и 31 октября. Так, сегодняшний день секретарь Совбеза РФ проведёт в Таджикистане. У него запланированы российско-таджикистанские консультации по линии аппаратов советов безопасности в Душанбе. А завтра Патрушев направится в Ташкент, где также проведёт двусторонние консультации.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Бишкеке состоялась 14-ая ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, на полях которой секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провёл переговоры с коллегами из Таджикистана и Узбекистана. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Отдельное внимание было уделено взаимодействию с учётом сложной остановки в Центральной Азии, связанной с угрозами, исходящими с территории Афганистана.