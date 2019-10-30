Рига, , 11:36 — REGNUM В будущем вопрос повышения зарплат медикам в Латвии нельзя решить не пересмотрев налоги. Об этом, как передает портал Dienas Business, сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле.

Винкеле пообещала убедить в необходимости этого партнёров по коалиции в правительстве. При этом министр убеждена, что финансировать отрасль за счёт увеличения дефицита бюджета, в долг неправильно.

Отмечается, что Илзе Винкеле, которая помнит об обещании правительства не допускать повышения налогов в ближайший год, а также о повышение уровня необлагаемой налогом минимальной заработной платы, предлагает увеличить налог на «прирост капитала и пересмотреть дорогую и не эффективную систему дифференцированного необлагаемого минимума».

Напомним, врачи в Латвии продолжает требовать от правительства 120 млн евро на повышение заработных плат. Правительство страны пока выделило на эти цели всего 42 млн евро, поэтому на 7 ноября по всей стране запланирована акция «Один день без доктора», во время которой врачи, за исключением служб скорой помощи, планируют взять отпуск за свой счёт.

Если правительство Латвии не изменит позицию, медики намерены начать сбор подписей, чтобы начать процедуру отставки Сейма, отмечает издание.