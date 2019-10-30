Вашингтон, , 11:31 — REGNUM 29 октября в заседании комитета по внешним связям Сената была заслушана выдвинутая на должность посла США в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщается на официальном сайте Сената.

Келли Дегнан

Дегнан в своем выступлении обозначила основные направления ее деятельности в случае занятия должности посла. Кандидат в послы отметила необходимость поддержки курса Грузии на евроинтеграцию и сотрудничества между НАТО и Грузией. Дипломат также указала на значение сотрудничества с Грузией в сфере безопасности.

«Наше отличное сотрудничество в сфере безопасности подчеркивает тот факт, что Грузия является важным партнером в стратегическом регионе и она жизненно важна для США. Мы продолжим твердо поддерживать Грузию, в то время, как она проводит необходимые реформы для вступления в НАТО и экономической интеграции с Европейским союзом и Западом»

В своем выступлении Дегнан подчеркнула важность создания независимой судебной системы и плюрализма СМИ в Грузии, заверив, что «готова работать со всеми политическими игроками в Грузии, чтобы удостовериться, чтобы выборы, запланированные в следующем году были честными и свободными».

Кандидат в послы затронула вопрос «оккупированных регионов Грузии» (т.е. Абхазии и Южной Осетии), выразив твердую поддержку «территориальной целостности государства».

«США останутся решительным защитником суверенитета Грузии и территориальной целостности в международно признанных границах. Мы решительно осуждаем продолжающуюся оккупацию грузинских регионов, Южной Осетии и Абхазии российскими военными силами и попытки России бордеризации административную пограничной линии. В случае утверждения меня в качестве посла, я готова укрепить наши усилия, чтобы помочь правительству и народу Грузии построить сильное и процветающее общество, которое ценит свое многообразное наследие и может справиться с вредоносными действиями России и растущим влиянием Китая»

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