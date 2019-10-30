Москва, , 11:31 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решился на досрочные выборы, понимая, что Лейбористская партия к ним пока не готова, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Лейбористская партия сейчас далеко не едина, и она не готова к выборам, — сказал Кагарлицкий. — Поэтому Джонсон использовал классический британский трюк — когда премьер-министр чувствует, что у него дела идут плохо, то сам распускает парламент и ускоряет выборы, чтобы провести их, пока оппозиция не готова, а его собственная ситуация не стала совсем критической. Лучше уйти на выборы самим, чем ждать, что это случится неизбежно, и тебя в любом случае провалят. Но здесь нюанс».

Как пояснил эксперт, если Brexit оказывается главной темой выборов, то это плохо и для Джонсона, и для лидера лейбористов Джереми Корбина, так как по этому вопросу ни в той, ни в другой партии нет единой позиции. Между тем это выгодно малым партиям — шотландским националистам, которые активно выступают за ЕС, и ирландским юнионистам, которые не менее активно выступают против Брюсселя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен воспользоваться отсрочкой, чтобы провести внеочередные парламентские выборы.

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