Москва, 30 октября 2019, 11:31 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решился на досрочные выборы, понимая, что Лейбористская партия к ним пока не готова, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 30 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил эксперт, если Brexit оказывается главной темой выборов, то это плохо и для Джонсона, и для лидера лейбористов Джереми Корбина, так как по этому вопросу ни в той, ни в другой партии нет единой позиции. Между тем это выгодно малым партиям — шотландским националистам, которые активно выступают за ЕС, и ирландским юнионистам, которые не менее активно выступают против Брюсселя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз официально одобрил отсрочку Brexit на три месяца. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен воспользоваться отсрочкой, чтобы провести внеочередные парламентские выборы.
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