Рим, , 11:29 — REGNUM Депутаты итальянского популистского «Движения 5 звезд» предлагают перейти к более коллегиальному способу управления партией, сообщает La Stampa в среду, 30 октября.

Одним из поводов для инициативы лишить полноты власти лидера «Движения» главу МИД страны Луиджи Ди Майо стали результаты местных выборов в провинции Умбрия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, кандидат, поддержанный популистами и их партнерами по правящей национальной коалиции — либералами, проиграл более 20% кандидату от правоцентристской оппозиции Донателле Тезеи.