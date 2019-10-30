Бейрут, , 11:31 — REGNUM Представители вооруженных сил Ливана призвали протестующих расчистить баррикады на дорогах, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни, об этом 30 октября сообщает Al Arabia.

Призыв последовал после решения премьер-министра страны Саада Харири уйти в отставку, что стало выполнением одного из требований манифестантов.

Как отмечает издание, представители вооруженных сил страны подчеркнули, что действия протестующих незаконны, они имеют право митинговать лишь на общественных площадях.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются 13 дней. Поводом для выступлений стало решение правительства ввести дополнительные налоги, в частности на телефонные разговоры.

Отставка премьер-министра страны не успокоила демонстрантов, намеревающихся продолжить свои забастовки.

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