Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В Петербурге необходимо повысить тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил 30 октября губернатор Александр Беглов, представляя бюджет на 2020 год в городском Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Беглова, это требуется ради «повышения качества обслуживания». «В 2005 году расходы метрополитена Петербурга покрывались собственными доходами. Сегодня на 56% происходит дотирование из бюджета», — пояснил Беглов.

Он добавил, что в троллейбусах и трамваях коэффициент покрытия расходов собственными доходами составляет 40%, а в автобусах — 45%, разницу транспортным предприятиям компенсирует казна.

«В 2020 году компенсация транспортным предприятиям составит 46 млрд рублей, это на 11% больше, чем в 2019 году. Хочу подчеркнуть, что бюджет компенсации за проезд растет почти в два раза быстрее, чем расходы города в целом, и повышение тарифов на транспорт необходимо», — заявил губернатор Петербурга.

Он полагает, что «с точными цифрами» можно определиться на этапе второго чтения бюджета-2020. Более существенный рост, надеется Беглов, придется на разовый тариф, так как основная масса петербуржцев пользуется различными проездными.

Ранее СМИ сообщили, что стоимость разового проезда с 2020 года может увеличиться на 5 рублей как в метро, так и в наземном транспорте Петербурга. Одновременно подорожают и многоразовые проездные.

Нынешние тарифы на проезд в Петербурге действуют еще с 1 января 2017 года.

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