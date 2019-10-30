Красноярск, , 11:24 — REGNUM По мнению директора филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидата философских наук Павла Клачкова, заявление профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, касающееся России и русского языка, — это не что иное, как провокация.

«Причём, на первый взгляд, это вроде бы провокация к обоюдной выгоде. С одной стороны, мы видим образ якобы бесстрашного профессора, который кидает в лицо «одичавшей толпе» свои оскорбления, и так одиноко романтично над всеми возвышается. С другой стороны, мы видим возмущённую общественность, защищающую свою национальную гордость. И все себя проявляют с той стороны, с которой для них есть выгода. То есть профессор показывает своё «величие» и «бесстрашие», а те, кто ему оппонирует — свой патриотизм. Но это лишь психологический аспект. Есть и другие, например, социально-политический. Я считаю, что профессор в данном случае ведёт себя ядовито, как на вражеской территории. Такое заявление могло быть сделано во время войны, в ослеплении ярости против своего врага. Он же сделал это в мирное время, в России. Поэтому и получил такое к себе отношение», — подчеркнул эксперт.

Павел Клачков отметил, что в целом эта ситуация — «проверка общества на волю к жизни».

«Если есть силы отвергнуть эти довольно оскорбительные, циничные тезисы, то мы живы. А пройдём мимо равнодушно — перспектив нет», — резюмировал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, на своей странице в «Фейсбуке» преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов заявил, что в Москве, где проживают представители разных народов, «невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Также профессор заявил, что Россия — «порядком одичавшая страна».

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