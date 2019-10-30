Киев, , 11:24 — REGNUM У стен Верховной рады Украины в Киеве собрались аграрии, протестующие против законопроекта №2178−10, который создаёт рынок земли в стране, сообщил 30 октября телеканал 112.ua.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Протестующие держат плакаты с лозунгами «Нет продаже земли» и «Землю людям, а не олигархам». В акции принимают участие жители многих областей Украины.

Участники заявили, что они за открытие рынка земли, но против возможности концентрировать землю в одних руках, скупая её через множество юридических лиц.

Напомним, большинство жителей Украины считают, что вопрос снятия моратория на продажу земли должен получить одобрение на общеукраинском референдуме.

Читайте также: 59% жителей Украины выступают за референдум по вопросу рынка земли — опрос

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил привлечь Верку Сердючку к рекламе непопулярной земельной реформы.

Читайте также: На Украине предложили привлечь Сердючку к рекламе земельной реформы