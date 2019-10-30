Алма-Ата, Казахстан, , 11:10 — REGNUM В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении заместителя акима (главы) Алма-Атинской области Багдада Манзорова. Об этом 30 октября заявил журналистам заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов.

По его словам, уголовное дело в отношении замакима было прекращено за отсутствием состава преступления. Кроме того, прокуратура внесла преставление в антикоррупционную службу, которая расследовала дело. Надзорное ведомство требует привлечь ответственных к дисциплинарной ответственности за возбуждение уголовного дела.

В администрации Алма-Атинской области Казахстана сообщили, что Манзоров вышел на работу 30 октября и приступил к исполнению своих должностных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября первый заместитель главы агентства Казахстана по противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что Багдад Манзоров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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