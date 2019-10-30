Махачкала, , 11:11 — REGNUM Реформа системы местного самоуправления может произойти в Дагестане. В районах республики могут упразднить администрации сел, а в Махачкале — районов.

На очередной сессии парламента Дагестана, которая состоится 31 октября, депутаты планируют рассмотреть поправки в закон «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Дагестан», сообщает официальный портал Народного собрания.

Законодательная инициатива предполагают создание одноуровневой системы местного самоуправления. Целые районы республики могут избавиться от сельских администраций и стать муниципальными округами. Районные представительные и исполнительные органы власти в таком случае будут ликвидированы.

Новый статус может получить и дагестанская столица, которую могут лишить внутрирайонного деления. Предполагается, что такие меры позволят оптимизировать расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления.

Отметим, что административно-территориальное устройство Дагестана сегодня включает 42 района, которые делятся на поселки, сельсоветы и села. Махачкала и соответствующий ему городской округ делится на три района: Кировский (самый большой по площади), Ленинский и Советский.