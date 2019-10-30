Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает достаточными льготы многодетным семьям, которые установлены в Северной столице. Об этом он заявил 30 октября на пленарном заседании Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Беглова, с 2013 по 2019 год число многодетных семей в Петербурге выросло в 2,6 раза. «Это хорошая социальная политика нашего города», — считает градоначальник.

Так, в 2013 году в Петербурге было 17 тыс. 418 таких семей, в 2019 году насчитывается уже 44 тыс. 500 семей.

С 1 января 2020 года будут проиндексированы на коэффициент инфляции основные выплаты многодетным семьям, а на ежемесячную выплату за рождение третьего и последующих детей до достижения ими трех лет в 2020 году потратят 1,5 млрд рублей.

На региональный материнский капитал в следующем году заложено 800 млн рублей, на выделение земельных участков под дачи для многодетных — 1,1 млрд рублей, на обеспечение жильем многодетных семей — 2 млрд рублей. Поддержку по этой статье получат 556 семей.

«Ну, я считаю, что достаточные меры для поддержки многодетных семей», — заключил Александр Беглов.

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