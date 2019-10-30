Тегеран, , 11:05 — REGNUM Власти Ирана призвали жителей страны воздержаться от поездок в Ирак ввиду продолжающихся в стране акций протеста, соответствующее заявление 29 октября было опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

В первую очередь призыв касался паломников, планирующих посетить святые места. Представители внешнеполитического ведомства Исламской Республики настаивают на том, чтобы граждане отложили поездки.

Как передавало ИА REGNUM, в Ираке с начала октября 2019 года продолжаются массовые акции протеста, охватившие Багдад и ряд южных провинций страны. Люди недовольны высоким уровнем коррупции, а также безработицей.

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