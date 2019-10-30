Москва, , 10:52 — REGNUM Россия может сделать более интенсивным обмен информацией, направленной на борьбу с угрозой терроризма, с такими международными организациями как ОБСЕ, Интерпол и НАТО. Об этом 30 октября на международной конференции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом» рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

«Не отрицаем возможности повышения информационного обмена (в рамках борьбы с угрозой терроризма) с Интерполом, а также специализированными структурами ОБСЕ и НАТО», — заявил Панкин.

Отметим, как передавало ИА REGNUM ранее, 29 октября в Таджикистане завершились совместные учения государств-участников ОДКБ «Нерушимое братство — 2019».