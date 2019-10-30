Махачкала, , 10:50 — REGNUM Руководители дагестанских министерств будут курировать работу с утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в городах и районах республики. В регионе утвержден график министров, закрепленных за муниципалитетами, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе правительства Дагестана.

Ответственным руководителям до 1 декабря необходимо посетить закрепленные за ними район или город. Совместно с главами муниципалитетов министры должны посетить места сбора мусора, изучить, как налажена система по уборке территории и т. д. К назначенному сроку чиновникам нужно представить письменный доклад о ситуации.

Отметим, что в состав Дагестана сегодня входят 10 городских округов и 42 района. В аппарате правительства республики 18 министров, один из которых — временно исполняющий обязанности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года регионы России перешли на новую систему обращения с ТКО, Дагестан в связи с этим разделен на шесть территориальных зон, для каждой из которых определен региональный оператор. Компании взяли на себя обязанности по сбору, транспортировке, обезвреживанию и захоронению отходов.

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