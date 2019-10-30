Москва, , 10:31 — REGNUM Последовательный выход США из международных соглашений на протяжении последних лет демонстрирует намерение Вашингтона наращивать военные арсеналы, в том числе, ядерные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Недавнее сообщение о готовности американской стороны разорвать Соглашение об открытом небе — также свидетельство попыток США скрыть разработку и производство новых видов вооружения, очевидно подпадающих под запрет на международном уровне», — отметил Железняк.

«Что станет важнее для президента США Дональда Трампа — внутриполитическая борьба или будущее коллективной безопасности, станет понятно, когда он примет решение о судьбе Договора СНВ», — добавил Железняк.

Россия продолжает призывать США сесть за стол переговоров и обсудить дальнейшие шаги по сохранению стабильности и безопасности, указал он.

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