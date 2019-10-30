Москва, , 10:30 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила решение Соединенных Штатов Америки ввести санкции в отношении Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

«Вашингтон потерял ориентиры, кто друзья, а кто враги. Сегодняшнее решение ввести санкции против Анкары наглядно демонстрирует, что Вашингтон не способен приходить к консенсусу, а использует в своём арсенале «дипломатии» шантаж и угрозы», — отметила депутат Госдумы.

Она обратила внимание на то, что ежедневная демонстрация Вашингтоном пренебрежительного отношения к другим суверенным государствам «стала кропотливым, обыденным трудом американского госдепартамента и президента».

"Такая политика привела к фактической потере адекватности в принятии мировых решений, а США всё меньшим количеством стран воспринимаются в качестве мирового лидера, поскольку главная черта лидера — справедливость», — указала Поклонская.

Поклонская также выразила надежду на то, что все страны скоро поймут, что строить мировую политику в интересах лишь одного государства нельзя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, палата представителей конгресса США поддержала санкции в отношении Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Об этом подробнее: Палата представителей США одобрила санкции против Турции из-за С-400