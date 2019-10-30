Анкара, , 10:40 — REGNUM Министерство обороны Турции не допустит создания «террористического коридора» на своих южных границах, об этом 30 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Турция никогда не допустит создания террористического коридора на своих южных границах, а наша борьба с террористами будет продолжаться», — говорится в заявлении министерства, цитируемом изданием.

Под террористическими группировками подразумеваются боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из курдских повстанцев.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала спецоперацию на севере Сирии против курдских ополченцев, сражающихся с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Благодаря переговорам между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом агрессию Анкары удалось приостановить.

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