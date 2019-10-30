Анкара, 30 октября 2019, 10:35 — REGNUM В министерство иностранных дел Турции был вызван посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд. Об этом 30 октября сообщило Anadolu Ajansı.
Сообщается, что посла вызвали в дипломатическое ведомство в связи с принятием в Конгрессе США резолюции о геноциде армян.
Напомним, 30 октября стало известно, что палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала резолюцию, в которой признается геноцид армянского населения в Османской империи.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил данное решение на своей странице в Twitter.
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