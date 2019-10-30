Москва, , 10:24 — REGNUM Призыв демократов сохранить ДСНВ, скорее, выглядит как один из шагов, направленных против президента США Дональда Трампа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Оппоненты в Конгрессе ищут слабые стороны нынешнего главы Белого Дома, чтобы уличить его в некомпетентности, выставить политиком-неудачником и продемонстрировать обществу необходимость смены главы государства», — отметил Железняк.

В свою очередь, Трамп будет вынужден реагировать на действия конгрессменов и от того, что он выберет главной целью, будет зависеть позиция США по вопросу сохранения ДСНВ, рассуждает депутат.

«К сожалению, внешнеполитические шаги США напрямую зависят от внутренней расстановки сил и зачастую носят импульсивный и деструктивный характер», — отметил парламентарий.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).