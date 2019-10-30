Москва, , 10:07 — REGNUM Главная проблем современной России — это отсутствие любящей свою страну элиты, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

"Основная проблема России сегодня — создать реальную элиту, у которой не будет ни внутренней пустоты, ни цинизма, ни лицемерия, а только одно, как было у Примакова — любовь и ответственность за свою страну», — заявил Кедми.

По его словам, именно внутренняя эрозия советской системы привела к власти первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, первого президента РФ Бориса Ельцина и, среди прочих, министра иностранных дел при Ельцине Андрея Козырева, который в свое время заявлял, что у России не может быть своих национальных интересов, а сейчас вещает по американскому телевидению, что Россия угрожает США тем, что пытается добиться защиты своих национальных интересов.

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