Мариуполь, , 09:58 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложит в развитие региональных дорог Украины 300 млн евро, сообщили 29 октября в пресс-службе офиса президента Украины.

Информация появилась после встречи президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию в Мариуполе на инвестиционном форуме Invest in Ukraine.

«Стороны обсудили условия сохранения высокого уровня инвестиций в Украину и согласились, что инвесторы будут приходить в случае стабильности, предсказуемости, а программа МВФ добавит инвестиционной уверенности», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ЕБРР вложил в Украину за 2019 год около 1 млрд евро, что является рекордом за последние пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал Украину корпорацией Apple времён, когда та начинала свой бизнес в гараже.

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