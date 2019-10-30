Мариуполь, 30 октября 2019, 09:58 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложит в развитие региональных дорог Украины 300 млн евро, сообщили 29 октября в пресс-службе офиса президента Украины.
Информация появилась после встречи президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию в Мариуполе на инвестиционном форуме Invest in Ukraine.
В пресс-службе отметили, что ЕБРР вложил в Украину за 2019 год около 1 млрд евро, что является рекордом за последние пять лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал Украину корпорацией Apple времён, когда та начинала свой бизнес в гараже.
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