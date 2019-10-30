Нур-Султан, , 09:53 — REGNUM Соглашение между Казахстаном и Турцией о военном сотрудничестве одобрили депутаты Мажилиса (парламента) республики. Об этом сообщили 30 октября в пресс-службе нижней палаты парламента Казахстана.

Отмечается, что соглашение включает в себя сотрудничество в миротворческих операциях, военной подготовке и обучении, проведении совместных военных учений, оборонной промышленности и по другим направлениям.

Планируется, что для реализации соглашения стороны составят годовой план сотрудничества. Замминистра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев отметил, что соглашение будет способствовать расширению возможностей Казахстана в военной сфере.

Отметим, соглашение между Казахстаном и Турцией о военном сотрудничестве было подписано 13 сентября 2018 года в Анкаре. Стороны намерены развивать сотрудничество в этом направлении на принципах равноправия и взаимной выгоды.

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