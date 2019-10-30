Мехико, , 09:54 — REGNUM «Концентрация внешней политики Мексики на латиноамериканском направлении вполне совместима со стремлением нашей страны [Испании] стать крупным мировым игроком и выстроить уникальные отношения с США», — обозначил бывший Председатель правительства Испании Хорхе Луис Родригес Сапатеро (2004−2011). Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Во время выступления в Клубе промышленников в Мехико политик также подчеркнул, что с победой на президентских выборах Андрес Лопес Обрадор получил «историческую возможность» решить хронические проблемы Мексики: укрепить государственные институты, искоренить бедность и ограничить средства обогащения.

Сапатеро выразил уверенность в том, что «страна может переживать экономический кризис, но, если в стране сильны государственные институты, она сумеет этот кризис преодолеть и выйти на новый уровень развития».

Также бывший глава испанского правительства пожелал правительству Лопеса Обрадора гибкости.