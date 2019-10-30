Семилуки, Воронежская область, , 09:43 — REGNUM Мэр Семилук Воронежской области Андрей Братякин досрочно сложил полномочия, его отставку горсовет утвердил 28 октября. В должности мэра Братякин проработал менее года.

Как сообщило РИА «Воронеж», сам Братякин объяснил отставку переходом на другую работу. De Facto сообщает со ссылкой на собственный источник, что причиной ухода мэра мог стать конфликт с главой администрации района Геннадием Швырковым, и его увольнение стало «политической победой».

Братякин исполнял обязанности мэра Семилук с декабря 2018 года, в апреле 2019 года был утверждён в должности на два года. После его отставки исполняющим обязанности главы города назначен заммэра Сергей Жеребцов.