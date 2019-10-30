Бейрут, , 09:46 — REGNUM Протестующие в Ливане не удовлетворены решением об отставке премьер-министра страны Саада Харири и намерены продолжить демонстрации, об этом 30 октября сообщает Al Jazeera.

«Это только первый шаг, но мы планируем продолжать оставаться на улицах. Харири лишь часть проблемы, но не вся проблема», — заявил в комментарии изданию один из манифестантов.

Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются две недели, они были вызваны решением правительства ввести новые налоги.

Массовые демонстрации привели к тому, что новый законопроект был отклонен, затем премьер-министр страны предложил план масштабных социальных реформ, а позже и вовсе ушел в отставку. Манифестанты не собираются останавливаться на достигнутом.

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