Москва, 30 октября 2019, 09:33 — REGNUM Информацию о том, что Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли, иронично прокомментировал на своих интернет ресурсах доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский:
Напомним ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда», опубликованному по случаю Дня моряка-надводника, рассказал о строительстве в России военных кораблей, не имеющих аналогов в мире. По его словам, речь идёт о суднах противоминной обороны из монолитного стеклопластика, которыми занимаются сейчас на Средне-Невском судостроительном заводе.
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