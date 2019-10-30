Москва, , 09:33 — REGNUM Информацию о том, что Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли, иронично прокомментировал на своих интернет ресурсах доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский:

«Тренд сегодняшнего дня — несбыточные обещания. Полёт на Луну, прирост населения после 2024 года или, как здесь — постройка не имеющих аналогов кораблей. Спроса всё равно не будет, зато быстрые пряники очевидны».

Напомним ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью газете «Красная звезда», опубликованному по случаю Дня моряка-надводника, рассказал о строительстве в России военных кораблей, не имеющих аналогов в мире. По его словам, речь идёт о суднах противоминной обороны из монолитного стеклопластика, которыми занимаются сейчас на Средне-Невском судостроительном заводе.

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