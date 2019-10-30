Сеул, 30 октября 2019, 09:33 — REGNUM С 2020 года в ООН могут учредить «Всемирный день голубого неба». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Южной Кореи при ООН.
По их словам, в настоящее время в организации ведется неофициальное обсуждение данного вопроса. По предварительным данным, «Всемирный день голубого неба» планируется отмечать 15 ноября.
Известно, что предложение о учреждении праздника, который призван повысить осведомленность о мерах реагирования на изменения климата во всем мире, внесли представители Южной Кореи.
Напомним, что ранее, в сентябре текущего года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул идею о учреждении данного праздника во время выступления на саммите ООН по климату.