Сеул, , 09:33 — REGNUM С 2020 года в ООН могут учредить «Всемирный день голубого неба». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Южной Кореи при ООН.

По их словам, в настоящее время в организации ведется неофициальное обсуждение данного вопроса. По предварительным данным, «Всемирный день голубого неба» планируется отмечать 15 ноября.

Известно, что предложение о учреждении праздника, который призван повысить осведомленность о мерах реагирования на изменения климата во всем мире, внесли представители Южной Кореи.

Напомним, что ранее, в сентябре текущего года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выдвинул идею о учреждении данного праздника во время выступления на саммите ООН по климату.