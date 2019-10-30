Москва, , 09:20 — REGNUM Особенно важен тот факт, что американские конгрессмены хотят использовать для введения санкций против Турции положения так называемого закона CAATSA — «О противодействии противникам Америки посредством санкций», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение Палаты представителей США о санкциях против Турции из-за С-400.

«В рамках этого закона уже наложены санкции на компании и физических лиц из Ирана, России и КНДР. Таким образом, Турция попадает в список стран, которые признаются противником США.

Это будет иметь очень далеко идущие последствия и самое главное ставит под вопрос членство в НАТО, где США играют доминирующую роль.

Но, ещё важнее то обстоятельство, что Конгресс параллельно поставил вопрос о признании событий в Турции в 1915 году геноцидом армян.

А это просто «красная тряпка» для всего турецкого общества, которое разобщено по многим другим вопросам и явно будет играть на руку президенту Турции Эрдогану», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

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