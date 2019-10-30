Москва, 30 октября 2019, 09:20 — REGNUM Особенно важен тот факт, что американские конгрессмены хотят использовать для введения санкций против Турции положения так называемого закона CAATSA — «О противодействии противникам Америки посредством санкций», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя решение Палаты представителей США о санкциях против Турции из-за С-400.
Как сообщало ИА REGNUM, Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций в отношении Турции в связи с её военной операцией в Сирии, а также закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.
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