Москва, 30 октября 2019, 09:53 — REGNUM 30 октября президент Кубы Мигель Диас-Канель встретится с главой Русской православной церкви Патриархом Кириллом. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Встреча пройдёт в завершение визита главы Кубы в Россию.
Накануне, 29 октября, Диас-Канель уже провёл переговоры с Представителем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в правительственной резиденции и Президентом Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарёво.
Также Президент Кубы встретился с российскими предпринимателями, с которыми проверил состояние совместных российско-кубинских проектов по строительству предприятий по добыче и переработке нефти на Острове.