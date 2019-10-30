Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Письмо с призовом продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в адрес госсекретаря США Майка Помпео написали член Палаты представителей Элиот Энгел и сенатор Роберт Менендес.

Конгрессмены согласились с недавним заявлением президента США Дональда Трампа, что необходимо заключать новое соглашение об ограничении ядерного вооружения с Россией и Китаем.

Тем не менее, они сомневаются, что данную сделку возможно заключить до конца срока действия Договора СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года.

Как передавало ИА REGNUM, Договор СНВ-3 был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Ранее Трамп в интервью на телеканале Fox News заявил, что считает данный договор, подписанный его предшественником Бараком Обамой, неудачным. Президент США заявил, что нужно другое соглашение, которое будет включать и Китай. Также он отметил, что переговоры на эту тему уже ведутся.