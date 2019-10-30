Рим, , 09:15 — REGNUM Победа «Лиги Севера» Маттео Сальвини на выборах в небольшом центральном регионе Умбрия доставила правящей коалиции Италии немало хлопот, заявил журналист Фердинандо Джульяно в статье для издания Bloomberg.

По словам Джульяно, «Движению пять звёзд» и Демократической партии в будущем предстоит преодолеть немало сложностей.

«Луиджи Ди Майо столкнулся с чередой внутрипартийных восстаний после того, как «Движение пять звёзд» опустилось в Умбрии ниже отметки в 10%. Лидер Демократической партии Никола Зингаретти столкнулся с аналогичными проблемами, источником которых стал его предшественник Маттео Ренци, который создал собственную центристскую партию и может в конечном итоге дестабилизировать правительство», — говорится в статье.

Джульяно отметил, что «желто-красная» коалиция из «Движения пять звёзд» и Демократической партии всегда вызвала немало вопросов, поскольку обе стороны в течение многих лет не переставали обмениваться оскорблениями.

«Большую часть своего времени в правительстве Демократическая партия и «Движение пять звёзд» потратили на непрестанные споры между собой… Возникшие разногласия в правящей коалиции ободрили Сальвини», — добавил Джульяно.

Напомним, в воскресенье, 17 октября, в Умбрии прошли местные выборы, на которых одержала победу итальянская правая коалиция, в которую вошли «Лига Севера», «Братья Италии» и «Вперёд, Италия».

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