Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Демократы могут сделать ставку на «трампизм» нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы улучшить свои шансы на президентских выборах, заявил журналист Дэвид фон Дреле в статье для издания The Washington Post.

«Трампизм — т. е. хаос, угрозы, теории заговора и непрестанные истерики — может оказать лишь негативное влияние на ключевых американских избирателей. Это указывает на ошибочность подхода, согласно которому с врагом нужно бороться его же оружием», — говорится в статье.

По словам журналиста, демократам нужен кандидат, который станет олицетворением спокойствия и разума, поскольку секрет заключается в том, чтобы оставаться в здравом уме, когда Трамп «сходит с ума».

«Через год трампизм Трампа может сыграть с ним злую шутку, если его оппоненты не станут подражать ему», — добавил Дреле.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден. Согласно данным опросов общественного мнения, за Байдена проголосовали бы 34% избирателей.

Читайте также: Байден обвинил Трампа в равнодушии к среднему классу в США