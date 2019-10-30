Вашингтон, 30 октября 2019, 09:12 — REGNUM Демократы могут сделать ставку на «трампизм» нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, чтобы улучшить свои шансы на президентских выборах, заявил журналист Дэвид фон Дреле в статье для издания The Washington Post.
По словам журналиста, демократам нужен кандидат, который станет олицетворением спокойствия и разума, поскольку секрет заключается в том, чтобы оставаться в здравом уме, когда Трамп «сходит с ума».
Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Среди участников президентской гонки в США от Демократический партии лидирует Джо Байден. Согласно данным опросов общественного мнения, за Байдена проголосовали бы 34% избирателей.
Читайте также: Байден обвинил Трампа в равнодушии к среднему классу в США