Братислава, , 08:56 — REGNUM Председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак поприветствовал возобновление процесса отвода сил в районе населённого пункта Золотое. Об этом он написал 29 октября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Приветствую возобновление разведения войск и техники в районе посёлка Золотое», — сказано в сообщении.

Лайчак заявил, что с нетерпением ожидает завершения процесса разведения, а также назвал происходящее «шагом к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Германии призвал Украину отвести вооружённые формирования на всех участках линии соприкосновения с ДНР и ЛНР.

Читайте также: МИД Германии призвал Украину продолжить разведение сил в Донбассе