Багдад, 30 октября 2019, 08:53 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди отказался проводить досрочные парламентские выборы несмотря на призыв шиитского лидера Муктады ас-Садра, об этом 29 октября сообщает Kurdistan.ru.
Заявление последовало после призыва указанного деятеля к реформе в избирательной системе, изменению состава избирательной комиссии, а также досрочным выборам в законодательный орган страны.
Представитель иракского правительства Саад Хадити подчеркнул, что решение о досрочных выборах может принять лишь парламент, а не отдельно взятый гражданин.
Как передавало ИА REGNUM, сложная внутриполитическая обстановка в Ираке вызвана продолжающимися акциями протеста. Манифестанты требуют обуздать коррупцию и создать рабочие места.
Читайте ранее в этом сюжете: На площадь Тахрир в Багдаде вышли десятки тысяч протестующих