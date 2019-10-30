Багдад, , 08:53 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди отказался проводить досрочные парламентские выборы несмотря на призыв шиитского лидера Муктады ас-Садра, об этом 29 октября сообщает Kurdistan.ru.

Заявление последовало после призыва указанного деятеля к реформе в избирательной системе, изменению состава избирательной комиссии, а также досрочным выборам в законодательный орган страны.

Представитель иракского правительства Саад Хадити подчеркнул, что решение о досрочных выборах может принять лишь парламент, а не отдельно взятый гражданин.

Как передавало ИА REGNUM, сложная внутриполитическая обстановка в Ираке вызвана продолжающимися акциями протеста. Манифестанты требуют обуздать коррупцию и создать рабочие места.

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