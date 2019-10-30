Бисау, , 08:51 — REGNUM Президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш назначил нового премьер-министра во вторник, 29 октября, на следующий день после роспуска правительства. Об этом передает информационное агентство AFP.

По информации агентства, новым премьер-министром был назначен Фаустино Имбали. Его первой задачей станет формирование нового правительства для подготовки к выборам.

Напомним, что Ваш стал президентом в 2014 году. Ранее он уже полностью распускал правительство, но на этот раз это произошло менее чем за месяц до президентских выборов, которые пройдут в стране 24 ноября.

Как сообщают журналисты, Ваш баллотируется на переизбрание, на этот раз в качестве независимого кандидата, наряду с 11 другими кандидатами.

По данным журналистов агентства, на выходных, 26−27 октября, полиция в Бисау применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые вышли с требованием отложить голосование, чтобы получить время на актуализацию списков избирателей. Эта процедура необходима для предотвращения потенциального мошенничества на выборах, заявили протестующие.

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