Сринагар, Индия, , 09:04 — REGNUM Министр развития Северо-восточного региона Джитендра Сингх заявил, что блокировка доступа к сети Интернет позволила предотвратить много терактов в индийском Джамму и Кашмире. Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Джитендра Сингх, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Те активисты, которые выступают решительно против блокировки Интернета, называя подобные действия нарушением прав человека, заинтересованы в продолжении терактов в индийском Джамму и Кашмире». По словам министра южноазиатского государства, местные политические террористы также не желают искоренения террористической угрозы, ведь «их режимы десятилетиями держатся на низкой явке на выборах, обусловленной опасностью терактов».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось закрыть въезд в Джамму и Кашмир, ограничить передвижение в его пределах, а также частично заблокировать доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. Местные власти также поместили под стражу кашмирских оппозиционных политических лидеров, в том числе бывших главных министров Джамму и Кашмира Махбубу Муфти и Омара Абдуллу.