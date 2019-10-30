Берлин, 30 октября 2019, 08:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии призвало Украину отвести вооружённые формирования на всех участках линии соприкосновения сил в Донбассе. Сообщение было опубликовано 29 октября на официальной странице немецкого ведомства в социальной сети Twitter.
Напомним, ранее на линии соприкосновения Украины и ЛНР началось разведение сил.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценке представителей Украины, этот процесс будет завершён до 1 ноября 2019 года.
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