Берлин, , 08:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии призвало Украину отвести вооружённые формирования на всех участках линии соприкосновения сил в Донбассе. Сообщение было опубликовано 29 октября на официальной странице немецкого ведомства в социальной сети Twitter.

«Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможным. Это должно быть продолжено в других районах», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее на линии соприкосновения Украины и ЛНР началось разведение сил.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке представителей Украины, этот процесс будет завершён до 1 ноября 2019 года.

Читайте также: Разведение сил в Золотом-4 завершат к 1 ноября — командующий ООС Кравченко