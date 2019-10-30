Анкара, , 08:39 — REGNUM На маршрутах совместного с российскими военными патрулирования в Сирийской Арабской Республике Анкара начала разведывательные полёты и разминирование. Об этом заявило министерство обороны Турции.

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«На участках патрулирования были начаты операции по обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств, а также разведывательные полёты», — говорится в заявлении оборонного ведомства, опубликованном на сайте Минобороны.

Отмечается, что первое совместное патрулирование с российскими военными по всей протяжённости границы глубиной 10 км начнётся сегодня, 30 октября.

«Совместное турецко-российское патрулирование будет начато на западе и востоке от границ нынешней операции «Источник мира» на глубине 10 километров, за исключением города Камышлы», — добавили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, начало патрулирования приграничной зоны на севере Сирии является одним из пунктов меморандума, выработанного 22 октября президентами России и Турции. Согласно тексту меморандума, российские подразделения будут содействовать отводу курдских отрядов и их тяжёлого вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, что позволит сохранить территориальную целостность Сирии и соблюсти интересы нацбезопасности Турции в сфере её непростых отношений с курдами.