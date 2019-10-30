Нью-Дели, , 08:58 — REGNUM Индия и Саудовская Аравия подписали соглашение о создании Совета стратегического партнёрства для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. Об этом 30 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая» со ссылкой на официальное заявление МИД Индии по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Саудовскую Аравию.

В указанном заявлении представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что заседания Совета стратегического партнёрства Индии и Саудовской Аравии будут проводиться один раз в два года под председательством премьер-министра Индии и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Данная инициатива позволит укрепить взаимодействие между двумя странами по наиболее важным вопросам мировой, региональной и двусторонней повестки. Сообщается, что стороны выступили с осуждением терроризма во всех его формах и проявлениях, а также договорились повысить эффективность двустороннего сотрудничества для обеспечения безопасности мореплавания в водах Индийского океана и Персидского залива.

Напомним, что вечером 28 октября премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным официальным визитом. В ходе своей поездки индийский лидер провел переговоры с высшим руководством королевства, в том числе с королём Салманом и наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.