Оренбург, , 08:26 — REGNUM В Оренбурге горсовет повторно рассмотрел вопрос о дополнительной мере соцподдержки спортсменов за высокие достижения. Депутатский корпус принял решение о единовременной денежной выплате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсовете.

Согласно документу, получить выплату смогут те спортсмены муниципальных спортивных школ Оренбурга, которые заняли первые, вторые и третьи места на олимпийских играх, паралимпийских играх, сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и первые места на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта. Выплаты полагаются и тренерам спортсменов, достигших столь высоких побед.

Единовременная денежная выплата должна пойти на приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома или участие в долевом строительстве жилого помещения в границах муниципалитета. Максимальный размер выплаты не может превышать 1,5 млн рублей. Средства будут выделяться из бюджета города по итогам каждого года исходя из конкретных побед оренбургских спортсменов.

Стоит отметить, что депутаты уже обсуждали вопрос поддержки выдающихся городских спортсменов в июне 2019 года. Однако глава города Дмитрий Кулагин выступил тогда с протестом относительно этого проекта. Мэр подчеркнул, что администрация дала отрицательное заключение. Чиновники посчитали, что по форме и содержанию проект не соответствует действующему законодательству.

28 октября горсовет повторно рассмотрел вопрос с учетом доработанной редакции главы города. Городские депутаты рассчитывают, что для оренбургских спортсменов это станет дополнительной мотивацией быть «быстрее, выше, сильнее».