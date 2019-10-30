Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Американские ВВС занимаются поиском подрядчиков для поставок на их учения «по противодействию воздушной поддержке противника» российских вертолетов Ми-24. Об этом 30 октября говорится в заявке министерства ВВС США.

Также в ней уточняется, что подрядчиком должно быть предоставлено как минимум два российских вертолета Ми-24, а также грамотный экипаж, учебные материалы и специалисты по техническому обслуживанию вертолетов.

При этом подрядчик должен обеспечить ориентацию вертолётов, их информационную поддержку и наземную подготовку для формирования реалистичного представления о том, «какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».

Кроме этого, указывается, что российские Ми-24 нужны будут ВВС США в ходе учений «по противодействию воздушной поддержке противника» с 18 по 20 ноября текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте нынешнего года на сайте госзакупок американского федерального правительства была опубликована заявка о наборе инструкторов, которые обучат летчиков ВВС США противостоянию российским ударным вертолётам Ми-24.